Для того, щоб оновити дату дії ковід-сертифікату, необхідно подати повторну заявку на його отримання в додатку «Дія»

Сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу будуть дійсні півтора року. Щоб продовжити термін дії сертифікату необхідно надіслати повторно надіслати запит на отримання сертифіката в додатоку «Дія».

Як повідомилио у пʼятницю, 8 квітня, в Міністерстві охорони здоров'я, ковід-сертифікати тепер діятимуть півтора року від дати останнього щеплення.

«МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 протягом 545 днів від дати щеплення», – повідомили в МОЗ.

Термін дії COVID-сертифікатів продовжили задля того, щоб спростити перебування українців за кордоном під час війни. Термін відображення документів змінили у всіх видах сертифікатів, зокрема:

«жовтий» сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення;

«зелений» сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення;

«бустерний» сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення;

Нагадаємо, раніше термін дії ковід-сертифікату становив 9 місяців від дати отримання останнього щеплення.

Нова кінцева дата дії сертифікату не оновиться автоматично. Щепленим українцям необхідно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі державних послуг «Дія».