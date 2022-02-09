Українці зможуть отримати разову виплату у розмірі 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою від коронавірусу вже з 14 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.

За словами прем'єра, вже 50% дорослого населення України вже вакцинувались від Covid-19, а кожен другий українець отримав принаймні одну дозу щеплення.

«Сьогодні ми затверджуємо зміни, що передбачають надання 500 грн за бустерну вакцинацію. Зміни почнуть працювати з 14 березня цього року. Також розширюємо функціонал програми "єПідтримка" і українці, яким більше ніж 60 років, а також особи з інвалідністю 1 та 2 групи зможуть використати ковідні кошти на придбання ліків та оплату комунальних послуг вже цього місяця», – повідомив Шмигаль.

Також Кабінет міністрів України планує продовжити строк дії для використання «ковідної тисячі» з 4 до 9 місяців.

З грудня минулого року в Україні працює програма «єПідтримка», в рамках якої щеплені українці можуть отримати по тисячі гривень за повний курс щеплення від ковіду. Зараз програму розширили на підлітків, а за бустерну дозу вакцини нараховуватимуть ще по 500 грн.