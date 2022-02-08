Всі вакциновані українці старші 60 років безкоштовно отримають смартфон із пільговим тарифом. Про це на відкритті третього «Дія Саміту» повідомив президент Володимир Зеленський.

Очікується, що програмою «ЄСмартфон» зможуть скористатися 8,5 млн громадян, а фахівці «Дії» навчатимуть користуватися смартфонами. Ідея ініціативи полягає у тому, щоб спростити доступ до держпослуг для людей похилого віку, щоб вони могли безперешкодно отримувати їх у застосунку «‎Дія».

«Це наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні длія всіх», – заявив президент.

Запуск ініціативи запланований на весну 2022 року, проте фінансові деталі та інші подробиці щодо програми поки не розголошуються.

До слова, з грудня минулого року в Україні працює програма «єПідтримка», в рамках якої щеплені українці можуть отримати по тисячі гривень за повний курс щеплення від ковіду. Зараз програму розширили на підлітків, а за бустерну дозу вакцини нараховуватимуть ще по 500 грн.