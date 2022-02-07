Підлітки віком від 14 років відсьогодні можуть скористатися програмою «єПідтримка» і отримати 1000 грн за вакцинацію проти коронавірусу. Про це повідомляється на сторінці сервісу «Дія».

«Якщо вам 14–18 років і ви маєте «зелений» сертифікат у Дії – отримайте свою 1000. Потрібно лише відкрити спеціальну картку в банку та встановити застосунок «Дія» на свій смартфон», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші можна витратити на товари чи послуги бізнесів, що найбільше постраждали від пандемії: кінотеатри, залізничні та авіаквитки в межах України, театри, концерти, музеї та виставкові зали, книжки, освітні курси, спортивні товари, канцтовари, газети чи журнали (друкарську продукцію).

Як інформував ZAXID.NET, 2 лютого уряд дозволив виплачувати «тисячу за вакцинацію» українцям від 14 років. Також Кабмін розширив перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках «єПідтримки».

Раніше також повідомлялось, що «ПриватБанк» почав оформлювати картки «єПідтримка» для вакцинованих підлітків. Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» й обрати картку «єПідтримка». Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія» і подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.

Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона ще не користується картками «ПриватБанку», необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку. Для цього при собі потрібно мати ідентифікаційний код і паспорт (або громадянина Україна, або закордонний). Потім треба зареєструватися у «Приват24» й оформити картку за алгоритмом, наведеним вище.

24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які зробили третє, бустерне щеплення, отримають у якості заохочення ще по 500 грн. Також із 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити «ковідну тисячу» на ліки.