«ПриватБанк» дозволив підліткам оформлювати картки «єПідтримка»
Скористатися віртуальною карткою «єПідтримка» зможуть також підлітки, які дотепер не мали банківських карток
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«ПриватБанк» розпочав оформлення спеціальних цифрових карток «єПідтримка» для підлітків віком 14-17 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і мають «зелений» ковід-сертифікат у застосунку «Дія».
За інформацією прес-служби «ПриватБанку», підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити картку «єПідтримка» за допомогою кількох кліків у мобільному банку Приват24. Для цього необхідно:
- оновити застосунок «Приват24»;
- зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку «єПідтримка»;
- для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у застосунок «Дія» і подати заявку на виплату допомоги на карту «ПриватБанку».
Дітям, які ще не користуються карткою «ПриватБанку», але які вже можуть претендувати на виплати за вакцинацію, необхідно:
- пройти ідентифікацію у будь-якому відділенні «ПриватБанку», маючи при собі ІПН і внутрішній або закордонний паспорт;
- зареєструватися у «Приват24»;
- оформити картку «єПідтримка».
Як повідомляв ZAXID.NET, 2 лютого уряд поширив виплати за вакцинацію на підлітків віком від 14 до 17 років включно. Гроші їм почнуть нараховувати з 7 лютого.
Згідно з рішенням уряду, використати кошти за програмою «єПідтримка» можна буде у сфері освіти (у тому числі для оплати здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях), оплати харчування та проживання в гуртожитках закладів освіти, придбання шкільного приладдя та канцелярських виробів.