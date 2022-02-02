Кабінет міністрів розширив державну програму «єПідтримка», яка передбачає виплату по 1 тис. грн вакцинованим від коронавірусу, на підлітків віком від 14 років, а також розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені. Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні в середу, 2 лютого.

Як пише «Інтерфакс-Україна», нова постанова передбачає, що витратити кошти в рамках «єПідтримки» можна буде на оплату освітніх послуг (у тому числі гуртків та секцій, здобуття професійної чи профтехнічної, вищої освіти), харчування в освітніх закладах, проживання у гуртожитках. Також за ці кошти тепер можна придбати спортивний інвентар, засоби масової інформації та канцелярію. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що підлітки зможуть скористатися «єПідтримкою» за допомогою застосунку «Дія» з 7 лютого.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незабаром уряд планує розширити програму та дозволити вакцинованим людям з інвалідністю 1-2 груп витрачати кошти програми на лікарські засоби, а потім – на оплату комунальних послуг, коли така опція буде підключена до програми.

Нагадаємо, що повнолітні вакциновані українці почали отримувати 1 тис. грн за вакцинацію з 19 грудня. Водночас в Україні дозволено вакцинацію дітей віком від 12 років.

Таким чином, наразі діти віком 12 і 13 років, як і раніше, отримувати виплати в рамках «єПідтримки» не будуть.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що у рамках «єПідтримки» також виплачуватимуть по 500 грн за бустерну дозу. Але міністр фінансів Сергій Марченко пізніше заявив, що на такі виплати у бюджеті поки немає грошей.