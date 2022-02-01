Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зараз у бюджеті немає грошей на виплату 500 грн тим українцям, які зробили бустерне щеплення вакциною від коронавірусу Covid-19. Про це він повідомив «Економічній правді».

«Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 млн громадян. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд не вистачить», – заявив міністр.

За його словами, станом на сьогодні у Мінфіні не бачать потреби вносити зміни до бюджету на 2022 рік для того, щоб збільшити фінансування програми. Марченко переконаний, що українці робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

«Хтось вакцинувався у грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає розв'язання цієї проблеми на весь рік», – зазначив Марченко.

Міністр також запевнив, що у випадку необхідності збільшення фінансування «єПідтримки» Мінфін негайно внесе до Верховної Ради відповідний законопроект із змінами до бюджету.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський 24 січня пообіцяв, що українці, які зробили третє, бустерне щеплення від коронавірусу, отримають у якості заохочення від держави ще по 500 грн.

МОЗ України на початку 2022 року вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. У відомстві рекомендують зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від Covid-19. Його роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer).

19 грудня в Україні стартувала програма «єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн усім українцям, повністю вакцинованим від коронавірусу.