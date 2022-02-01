У мобільному додатку «Дія» з'явилися Covid-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомили у вівторок, 1 лютого в Міністерстві охорони здоров’я.

Як розповіли у відомстві, для отримання сертифікату про вакцинацію бустерною дозою вакцини слід надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Зробити це можна в перший день введення дози вакцини проти Covid-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров’я.

«Наразі понад 350 тис. українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє», – цитує відомство міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також у МОЗ повідомили, що новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном.

Covid-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, – з 14-го дня від дати щеплення.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Для бустерної дози рекомендовано використання РНК-вакцин – Moderna або Comirnaty.

Як згенерувати новий Covid-сертифікат у «Дії»?

Для того, щоб отримати Covid-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу потрібно виконати наступні кроки на своєму смартфоні:

Відкрити застосунок «Дія»;

обрати розділ «Послуги»;

натиснути пункт «Covid-сертифікати»;

обрати відповідний тип сертифіката;

надіслати запит.

Окрім Covid-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний 270 днів.

Як інформував ZAXID.NET, МОЗ України на початку 2022 року вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. У відомстві рекомендують зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від Covid-19. Його роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer).

Президент України Володимир Зеленський 24 січня пообіцяв, що українці, які зробили третє, бустерне щеплення від коронавірусу, отримають у якості заохочення від держави ще по 500 грн.

Однак за словами міністра фінансів Сергія Марченка, зараз у бюджеті немає грошей на виплату 500 грн тим українцям, які зробили бустерне щеплення вакциною від коронавірусу Covid-19.