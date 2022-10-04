на Львівщині зараз доступні вакцини CoronaVac, Janssen і Comirnaty

Минулого тижня, з 29 вересня по 3 жовтня, в Україні зробили найбільше щеплень від коронавірусу з березня цього року – 213 923. А найвищий показник щеплень зафіксували у Львівській області. За тиждень вакцинувалося 17 229 мешканців Львівщини, повідомила прес-служба ЛОВА.

Зокрема, 1 710 людей отримали першу дозу вакцини, 970 – другу, 13 105 – першу бустерну дозу та 1 353 – другу бустерну дозу. Щепилася від коронавірусної інфекції і 91 дитина, віком 12-18 років.

До слова, минулого тижня виявлено і найбільшу кількість хворих за останні два місяці, відколи захворюваність знову почала зростати – 2499 хворих і зафіксовано 18 летальних випадків, 441 хворий перебуває у лікарні.

Зараз на Львівщині для щеплень від коронавірусної інфекції доступні вакцини CoronaVac, Janssen і Comirnaty. Зробити щеплення від ковіду можна у поліклініках та амбулаторіях сімейної медицини у пунктах щеплень. Перелік пунктів – за посиланням. У Львові медичні мобільні бригади виїжджають на вакцинацію в організовані колективи, якщо є понад 50 бажаючих щепитися.