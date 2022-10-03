Згідно зі статистикою, найчастіше на коронавірус хворіють люди віком 30-39 і 50-59 років

На Львівщині кількість хворих на Covid-19 продовжує зростати. Минулого тижня, з 26 вересня по 2 жовтня, виявлено найбільшу кількість хворих за останні два місяці, відколи захворюваність знову почала зростати – 2499 хворих і зафіксовано 18 летальних випадків, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, з 26 вересня по 2 жовтня проведено 7201 лабораторне дослідження на коронавірус і отримано 2499 позитивних результатів (позаминулого тижня - 2227).

Найчастіше хворіють люди віком 30-39 і 50-59 років. У групі найбільшого ризику ті, кому 60 -70+.

Збільшується і кількість людей, які потрапляють до лікарень. Зараз на лікарняних ліжках перебуває 441 пацієнт, на початку вересня у лікарнях перебувало 279 хворих.

На жаль, зростає і кількість летальних випадків. Минулого тижня від ускладнень коронавірусної інфекції померло 18 хворих, позаминулого тижня - 13.

«Не відправляйте дітей з ознаками застуди до школи. Дайте дитині до школи маски. Якщо у вас застуда і є необхідність вийти з дому – одягніть маску. Запросили на уродини, а у вас застуда? Не даруйте вірус, залишіться дома», – радить Наталія Тімко-Іванченко.

Аби уникнути важкого перебігу хвороби і різноманітних ускладнень, головна епідеміологиня радить вакцинуватися. Зараз на Львівщині є три вакцини – CoronaVac, Janssen і Pfizer. Ті, хто має два щеплення (базовий курс щеплень) через п’ять місяців можуть отримати першу бустерну дозу і через чотири місяці після першого бустерного щеплення зробити другий бустер. Вакцинуватися можна у пунктах вакцинації у поліклініках. У Львові медичні мобільні бригади виїжджають на вакцинацію в організовані колективи, якщо є понад 50 бажаючих щепитися.

Як повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, цього року пік захворюваності на коронавірус в Україні очікують вже на початку жовтня, у попередні роки пік був наприкінці жовтня – початку листопада.