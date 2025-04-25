Картина «Жорнава» Йосипа Бокшає коштує близько 1 млн грн

Ужгородський міськрайонний суд визнав Михайла Мана винним у контрабанді культурних цінностей. За спробу вивезти до Словаччини картини засновників Закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі колекціонеру призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 17 квітня. Йдеться про контрабандну схему, яку організував Михайло Ман у 2015 році. Познайомившись з громадянином Словацької Республіки, він пообіцяв йому знайти і продати картини Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Взявши 2 тис. доларів завдатку, закарпатець передав своєму спільнику картини «Жорнава», «Портрет сина» та «Портрет молодого чоловіка», написані Бокшаєм та Ерделі.

У свою чергу спільник, запакувавши роботи у чорний поліетилен, передав їх водієві Ford Transit. Останній сховав картини під ковроліновим покриттям та ящиками плитки і намагався вивезти до Словаччини через пункт пропуску «Ужгород», де його затримали працівники СБУ.

Картини заховали під ковроліном і плиткою. Фото СБУ.

«Орієнтована ринкова вартість картини “Жорнава” становить 750 тис. – 1 млн грн, картини “Портрет сина” – 300-350 тис. грн, картини “Портрет молодого чоловіка” – 600-700 тис. грн», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Голяна визнала Михайла Мана винним у контрабанді культурних цінностей і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.