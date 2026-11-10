Через 10 днів після операції пацієнтку виписали з лікарні

У відділенні судинної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака провели операцію з видалення хемодектоми 55-річній мешканці Берегівського району.

Як повідомили в медзакладі у вівторок, 10 листопада, пухлина щільно охопила внутрішню сонну артерію пацієнтки, зайнявши близько три чверті судини. Це могло спровокувати інсульт.

«Ці пухлини мають потужне кровопостачання, через що всі маніпуляції супроводжуються кровотечами. Під час операції нам вдалося без пошкоджень виділити загальну, внутрішню та зовнішню сонні артерії, що дало змогу дещо відвести судини, а далі виділити та мобілізувати пухлину. Останню видалили та встановили дренаж», – розповів завідувач відділення судинної хірургії ЗОКЛ ім. Новака Юрій Левчак.

Хірургу асистували Федір Горленко та Микола Дячук за підтримки анестезистки Дарини Пітьовки. Через 10 днів пацієнтку виписали з лікарні, вона вже повернулася до звичного ритму життя.

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Зазначимо, хемодектома – це рідкісне новоутворення, що розвивається з нейроендокринних клітин-хеморецепторів, найчастіше в зоні біфуркації сонної артерії. Зазвичай пухлина не є злоякісною і не дає метастази, проте швидко росте, стискаючи важливі анатомічні структури. Це третя успішна операція з видалення такого новоутоврення в ЗОКЛ ім. Новака за останні п’ять років.