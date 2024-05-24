Наразі хлопчик відновлюється під наглядом медиків неонатального центру

У Закарпатській обласній дитячій лікарні провели успішну операцію немовляти з гастрошизисом – вродженою вадою передньої черевної стінки, внаслідок якої внутрішні органи вивертаються назовні. Лікарі відновили хлопчику цілісність відсутньої частини живота та стабілізували роботу внутрішніх органів.

Як розповіли у Закарпатській обласній дитячій лікарні 24 травня, хлопчик народився на 30 тижні вагітності вагою 1500 грамів та вродженою вадою передньої черевної стінки – великим отвором у животі, через який випадали кишківник, шлунок та печінка. Одразу після народження хлопчика доставили у медзаклад Мукачева, операцію йому провів дитячий лікар-хірург Андрій Чернов.

«Операція була складною і тривала близько двох годин, оскільки розмір та об'єм черевної стінки були замалі для занурення органів, що розвивалися назовні. Але, завдяки техніці виконання операції та подальшої інтенсивної терапії, стан малюка покращувався. Завідувач Роман Переходько разом із реанімаційною командою забезпечили умови для підтримки функцій життєвоважливих органів і систем, відновлення функцій шлунково-кишкового тракту малюка», – зазначили у лікарні.

Наразі хлопчик відновлюється під наглядом медиків неонатального центру. Через те, що лікарям вдалося відновити цілісність передньої черевної стінки та стабілізувати роботу внутрішніх органів, життю новонародженого нічого не загрожує.