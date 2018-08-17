Закарпатського перевізника оштрафували на ₴21 млн за 186 неоформлених водіїв

У Закарпатській області працівники Держпраці оштрафували підприємця на 21 мільйон гривень за 186 неоформлених водіїв, повідомило обласне управління Державної фіскальної служби.

«Під час перевірки із застосуванням інформаційних баз даних, СМR, податкових розрахунків та наданих підприємцем документів, встановлено, що за період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2018 року наймані працівники здійснювали міжнародні перевезення без належного оформлення праці найманих осіб», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що провели позапланову перевірку перевізника на підставі «отриманої податкової інформації». Її результати направили до обласного управління Держпраці, яке й оштрафувало перевізника на 21 млн грн.