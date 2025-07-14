«Закарпаттяобленерго» може укласти договір з переплатою 202 тис. грн
Вартість закупівлі становить 3 млн грн за 58 зазначених позицій у тендері
На початку липня Приватне акціонерне товариство «Закарпаттяобленерго» оголосило тендер на купівлю знаряддя та інструментів для роботи. Єдиним учасником та переможцем стало ТОВ «Релівент Інвест». Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість закупівлі становить 3 млн грн. Договір замовник та підрядник можуть укласти з можливою переплатою 202 тис. грн.
Ми не змогли перевірити ціни всіх позицій в тендері, оскільки немає точно зазначених характеристик предметів закупівлі. Але нам вдалося порівняти ціни деяких позицій, характеристики яких було вказано конкретніше. Проведений аналіз свідчить, що можлива сума переплати становить 202 тис. грн або 7% від суми тендера.
|Назва товару
|Ціна в тендері з ПДВ
|Ціна в магазинах з ПДВ
|Можлива переплата
|Лебідка ручна для монтажу дроту СІП ЛР-20
|8 100 грн/шт
|4 500 грн/шт
|18 000 грн
|Прес гідравлічний YQK-300 (16-300 мм²)
|10 670 грн/шт
|5 806 грн/шт
|19 456 грн
|Кабелеріз для мідного та алюмінієвого кабелю 440 мм NEO Tools
|9 540 грн/шт
|3 343 грн/шт
|24 833 грн
|Пристрій для обрізки проводів ПЛ-0,4 кВ з землі ПРЛ-0,4
|21 550 грн/шт
|15 495 грн/шт
|30 275 грн
|Пристрій для скручування сталеалюмінієвих проводів УСП-95/50
|22 680 грн/шт
|10 000 грн/шт
|23 360 грн
|Набір комбінованих ключів (34-50 мм) (6 шт. в чохлі) TOPTUL GPAB0601 (серія ААЕВ)
|17 850 грн/набір
|10 226 грн/набір
|30 336 грн
|Термос для води з помпою 4 л. Stenson
|2 450 грн/шт
|1 599 грн/шт
|34 040 грн
|Щиток захисний сіткий для обличчя з навушниками та каскою 3 в 1 VERTO
|2 293 грн/шт
|1 511 грн/шт
|15 640 грн
|Прожектор акумуляторний ультракомпактний Yato YT-81819, 300 лм, з COB-діодним випромінювачем, з магнітом
|1 428 грн/шт
|1000 грн/шт
|6 450 грн
За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, власником волинського ТОВ «Релівент Інвест» є Андрій Міцевський, який створив компанію 6 років тому. Також Міцевський колишній керівник Управління Держпраці у Волинській області та власник ще двох компаній ТЗОВ «Волинський ЕТЦ» і ПП «Маневичімонтажрембуд». Його компанія «Релівент Інвест» не вперше перемагає в тендерах організованих «Закарпаттяобленерго», фірма Міцевського вже уклала з акціонерним товариством договорів на суму 54,5 млн грн.