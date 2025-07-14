ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

На початку липня Приватне акціонерне товариство «Закарпаттяобленерго» оголосило тендер на купівлю знаряддя та інструментів для роботи. Єдиним учасником та переможцем стало ТОВ «Релівент Інвест». Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість закупівлі становить 3 млн грн. Договір замовник та підрядник можуть укласти з можливою переплатою 202 тис. грн.

Ми не змогли перевірити ціни всіх позицій в тендері, оскільки немає точно зазначених характеристик предметів закупівлі. Але нам вдалося порівняти ціни деяких позицій, характеристики яких було вказано конкретніше. Проведений аналіз свідчить, що можлива сума переплати становить 202 тис. грн або 7% від суми тендера.

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, власником волинського ТОВ «Релівент Інвест» є Андрій Міцевський, який створив компанію 6 років тому. Також Міцевський колишній керівник Управління Держпраці у Волинській області та власник ще двох компаній ТЗОВ «Волинський ЕТЦ» і ПП «Маневичімонтажрембуд». Його компанія «Релівент Інвест» не вперше перемагає в тендерах організованих «Закарпаттяобленерго», фірма Міцевського вже уклала з акціонерним товариством договорів на суму 54,5 млн грн.