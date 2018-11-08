Власники авто на єврономерах неодноразово виходили на протест з вимогою доступного розмитнення

Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 8 листопада, прийняла закон, який повинен вирішити проблему автомобілів на єврономерах та зменшити податкове навантаження при імпорті вживаних авто. Документ підтримали 250 народних депутатів, 2 проголосували проти.

Як зазначає «Авто24», жодна з депутатських поправок, які не підтримав профільний комітет та які приймались з голосу, не були включені в закон, окрім правки про збільшення пільгового періоду на розмитнення з 60 до 90 днів. Таким чином, запущена нова схема розмитнення імпорту вживаних автомобілів в Україну з тими доповненнями, які погоджені комітетом Ніни Южаніної 6 листопада.

Прийнятим Законом суттєво змінені ставки акцизного податку на ввезеня в Україну легкових автомобілів. Після того, як закон набуде чинності, акцизний податок буде залежати від типу двигуна (бензиновий чи дизельний) та його об’єму в літрах.

Для автомобілів з бензиновими двигунами об’ємом до 3 л ставка акцизу становить 50 євро. Для двигунів літражем понад три л – 100 євро. Дизельні двигуни обкладаються податком у 75 євро, але якщо двигун має об’єм понад 3,5 л, то акциз складе 150 євро.

Окрім того, ця сума множиться на коефіцієнт віку, який дорівнює кількості повних років з дати виробництва ввезеного автомобіля. Якщо ж вік машини перевищує 15 років – коефіцієнт буде все одно 15, повідомила агенція РБК-Україна.

Наприклад, за п'ятирічне авто з бензиновим двигуном об'ємом 1600 куб. см доведеться заплатити акциз в розмірі 400 євро. В цьому випадку коефіцієнт 1,6 множиться на базову ставку 50 євро і на коефіцієнт 5 – тобто, вік автомобіля.

Проте, крім акцизу, у вартість розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).

Окрім того, щоб прискорити процес розмитнення ввезених на іноземних номерах автомобілів, парламентарі запровадили знижку на сплату акцизного податку. Якщо власник такого авто встигне розмитнити своє авто за перших три місяці дії закону, йому буде надано знижку у 50%. Такі правила стосуються тільки випадків, коли одна особа ввозить до України одну автівку для власного використання. Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в Пенсійний фонд, зазначила «Економічна правда».

Крім того, як повідомив телеканал «112 Україна», ставка податку для авто виключно з електродвигунами встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кВт/год ємності електричного акумулятора такого транспорту. А ставка податку для транспорту, який приводиться в рух тільки електричним двигуном, одним або кількома, встановлюється у розмірі 100 євро за 1 штуку.

За півроку дії закону всі авто на іноземній реєстрації мають бути або розмитнені, або вивезені. Адже разом з цим законом, Верховна Рада має прийняти ще закон, який забороняє ввезення автомобілів на іноземній реєстрації та встановлює значні штрафи за це порушення і забороняє ввозити такі автомобілі у режимі транзиту.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації – але не раніше, ніж почне діяти закон про штрафи за нерозмитнення авто, який Верховна Рада також має прийняти в четвер, 8 листопада.

Самі власники автомобілів на єврономерах висловили незадоволення прийнятим законом і закликали писати до президента звернення, щоб він його ветував. «Євробляхери» вимагають скасувати акцизний податок взагалі чи прибрати з формули розрахунку акцизу коефіцієнт віку, повідомив телеканал «Еспресо TV».