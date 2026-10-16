Законопроєкт стане частиною законодавства про житлову політику в Україні

У Верховній Раді 14 жовтня зареєстрували законопроєкт №16145 «Про захист житлових та інших прав фізичних і юридичних осіб при отриманні посередницьких послуг у сфері нерухомості». Іншими словами – законопроєкт про роботу рієлторів.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати Ігор Васильєв, Олександр Качур, Олена Шуляк, Георгій Мазурашу та Михайло Соколов. Документ розроблений на виконання положень Закону України «Про основні засади житлової політики».

Не знаєте, якого забудовника обрати? «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 23 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Передбачається, що він має захистити громадян і бізнес під час отримання посередницьких та консультаційних послуг у сфері нерухомості, що використовуються, за даними авторів законопроєкту, у 90% випадків угод з нерухомістю. Законопроєкт має визначити порядок надання посередницьких послуг у сфері нерухомості та встановити єдині правила для учасників ринку. Наприклад, буде визначено законодавчо права, обов’язки та відповідальність фахівців та агентів з нерухомості і їхніх клієнтів.

Також документ має врегулювати порядок здобуття кваліфікації фахівцями з нерухомості та акредитації агентів з нерухомості. За порушення вимог законодавства під час надання рієлторських послуг буде передбачена правова відповідальність.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окрім того, документ має встановити законодавчі засади професійного самоврядування фахівців з нерухомості.