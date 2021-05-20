Свірзький замок на Львівщині – пам'ятка національного значення, яскравий приклад палацово-оборонної архітектури. Раніше всередину замку нікого не впускали. А постійних екскурсій там не було близько тридцяти років. Тепер на екскурсії можна потрапити групою до 20 людей, щосуботи та щонеділі з 10 до 17 години.

Відвідувачам покажуть не всі приміщення, а лише ті, які для цього придатні. Відновивши екскурсії, сподіваються запустити механізм, який допоможе відродити пам'ятку.

«Потрібно впустити людей в замок, показати те, що є в нас. А тоді, як піде реставрація, тоді зовсім інакші будуть питання. Ну, бо люди не бачать цього замку, тут не закінчена реставрація і ми фактично не впускали відвідувачів. Тепер ми прибрали трохи, показали ті приміщення, вказали, де можна ходити, а де не можна», – розповів директор замку Володимир Мандзяк.

Зазначимо, що у 2018 році Свірзький замок уперше за півстоліття відчинили для екскурсій. Щоправда, проводили їх не на регулярній основі.

У майбутньому тут хочуть облаштувати мистецько-культурний центр. Але спершу замок потрібно ввести в експлуатацію.

«Цього року виділено близько 200 тис. грн на проведення архітектурного конкурсу на обрання реставраційної команди. Це теж певний виклик перед спілкою архітекторів. Ми спільно з департаментом архітектури та містобудівного розвитку чи не вперше в Україні проводимо конкурс саме на проект реставрації. І ще близько 900 тис. грн передбачено на проектно-кошторисну документацію», – розповів Богдан Гой, розробник комплексної концепції реновації Свірзького замку.

Тож далі, сподіваються, замок потрапить і до списку пам’яток, які відновлять у рамках «Великого будівництва». А допоки усіх запрошують на екскурсії вихідного дня.

Аби потрапити на екскурсію, потрібно попередньо зареєструватись за номером телефону: +380 68 027 55 35

Вартість екскурсії: 100 грн/особа, для студентів і пенсіонерів 50 грн/особа (діти до 12 років в супроводі батьків – безкоштовно). Учнівські екскурсії: 50 грн/особа (дорослі супроводжуючі до 2-ох осіб – безкоштовно). До 1 червня діє знижка 50%. Членам спілки архітекторів, особам з інвалідністю, ветеранам бойових дій і АТО за пред'явлення посвідчення – вхід безкоштовний.

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