Заставне майно фірм Онищенка не покриває й десятої частини його податкового боргу

Виручені кошти сягають лише 10,5% від податкового боргу компаній Онищенка

Від початку 2017 року за рішенням судів частково розпродали майно фірм, які проходять у справі Онищенка. Це зробили для погашення податкового боргу, але виручені гроші ледь покривають десяту частину податкових боргів. Така інформація міститься у листах Головного управління ДФС у Харківській області, пише «Економічна правда».

Як зазначається, у листопаді 2016 року Київський окружний адміністративний суд надав дозвіл Південній об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ «Надра Геоцентр» у сумі 19,1 млн грн за рахунок майна, яке перебуває у податковій заставі. У серпні цього року на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено всього 399 тис грн, тобто 2% від суми податкового боргу.

В червні 2017 року той самий суд надав дозвіл ГУ ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ «Надра Геоцентр» у сумі 117,7 млн грн. У серпні на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено 3,4 млн грн, тобто 2,9% від суми податкового боргу.

У жовтні Харківський окружний адміністративний суд надав дозвіл ГУ ДФС у Харківській області на погашення податкового боргу ТОВ «Карпатнадраінвест» у сумі 21,1 млн грн. У листопаді на аукціоні з продажу заставного газового конденсату було виручено 12,7 млн грн, тобто 60% від суми податкового боргу.

У сумі виручені кошти сягають лише 10,5% від податкового боргу ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» перед ГУ ДФС у Харківській області. Весь конденсат реалізований через Українську універсальну біржу.

Раніше повідомлялося, що відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних податкових органів незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» на загальну суму понад 2 млрд грн. Згодом стало відомо, що податкова хоче стягнути борги фірми Онищенка ТОВ «Надра Геоцентр» з державної компанії «Укргазвидобування».