Заступник голови СБУ купив елітне авто під час слідства про його збагачення

Павло Демчина

Перший заступник голови Служби безпеки України, начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю більше 30 тис. доларів. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Як йдеться у сюжеті програми, згідно з даними офіційного реєстру МВС, у 2018 році Павло Демчина став власником Range Rover Sport 2013 року випуску за понад 30 тисяч доларів. Водночас, на даний момент Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника голови Служби безпеки.

Журналісти нагадали, що в НАБУ відкрили провадження у березні 2017 року після того, як журналісти проекту «Слідство-інфо» показали автопарк та будинок під Києвом, які належать матері дітей Павла Демчини Ользі Воловчук, і виявили, що їй офіційних доходів для цього би не вистачило.

В межах розслідування НАБУ у судовому реєстрі з’явилася інформація щодо офіційних доходів Демчини та Воловчук. З 1998 по 2016 рік Ольга заробила всього 164 тис.грн. Павло Демчина за весь час державної служби з 2009 до 2016 одержав близько 1 млн 150 тис. грн. Це означає, що офіційні доходи навряд чи дозволили йому або Ользі придбати елітне майно та коштовні автівки, йдеться у розслідуванні «Схем».

Сам Павло Демчина у коментарі «Схемам» заявив, що мав гроші на позашляховик Range Rover.

Відео Схеми

«В мене задекларована була достатня сума для того, щоб придбати цей 5-річний автомобіль», – заявив перший заступник голови СБУ.

На питання журналістів, скільки він заробив у період з 2016 по 2018 роки, адже декларації співробітників СБУ є засекреченими, Демчина відповідати виявився не готовим.

Тобто, щоб купити таке авто, перший заступник голови СБУ мав віддати приблизно всю свою річну зарплату. І не мати при цьому грошей не тільки, щоб його заправляти, а й взагалі – на будь-які інші елементарні побутові витрати, йдеться у розслідуванні.

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

В СБУ Павло Демчина на посаді першого заступника голови СБУ курує цілий напрямок роботи спецслужби. Він очолює управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у цьому відомстві – так зване управління «К». Цей підрозділ неодноразово згадувався у ЗМІ – коли силовики блокували експорт українського горіха в Європу та чинили перешкоди у роботі трейдерів скрапленого газу.

В межах цього розслідування журналісти «Схем» також виявили, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами.