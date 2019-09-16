Заступником міністра освіти може стати 42-річний ветеринар зі Старого Самбора

Руслан Ковальчук претендує на посаду заступника міністра освіти

На посаду заступника міністра освіти і науки України претендує 42-річний Руслан Ковальчук з Львівщини. На сайті НАЗК оприлюднено його декларацію як кандидата на посаду заступника міністра.

Руслан Ковальчук народився у місті Яремче Івано-Франківської області, але зараз зареєстрований у місті Старий Самбір на Львівщині. За 2018 рік задекларував майже 37 тис. грн зарплати на посаді заступника директора у Жовківській філії ДП «Укрветсанзавод» та майже 32 тис. грн допомоги з безробіття, отриманої у центрі зайнятості.

У 2002 році Руслан Ковальчук закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології. Пізніше проходив навчання у кількох інших вишах - зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права, Львівському регіональному інституті держуправління НАДУ при президентові України, Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління і у Переяслав-Хмельницькому державному педуніверситеті.

Працював асистентом кафедри в Львівському ветеринарному університеті, викладачем кафедри ветсанекспертизи Національного університету біоресурсів і природокористування.

У 2009-2013 роках, при міністрові освіти Дмитру Табачнику, був виконавчим керівником апарату Державної акредитаційної комісії України.

У 2017-2018 роках працював заступником директора, в.о директора Жовківської філії Державного підприємства «Укрветсанзавод». У 2019 році ­­ – засновник, керівник зареєстрованого у Львові ТзОВ Агенція «Е-стаді», видом діяльності якого вказана допоміжна діяльність у сфері освіти.

У травні 2019 року Руслан Ковальчук опублікував своє резюме на сайті Work.ua для пошуку роботи керівника із зарплатою у 30 тис. грн.

Зазначимо, це не єдине призначення львів’ян у новий уряд. Як повідомляв раніше ZAXID.NET, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій стала заступницею міністра освіти і науки України, а головний архітектор Львова Юліан Чаплінський переходить на посаду заступника міністра у Міністерство розвитку громад і територій. Окрім того, заступницею міністра юстиції України стала 32-річна львівська юристка Валерія Коломієць. Заступницею міністра інфраструктури України Владислава Криклія стане 43-річна львів’янка, директорка CoST в Україні Наталія Форсюк.