Збірна України розгромила Албанію у товариському матчі

Коноплянка забив два голи у матчі проти збірної Албанії

Другий товариський матч у міжсезонні збірна Україна провела проти Албанії у французькому місті Евіан. До цього команди зустрічалися п’ять раз, і чотири з них закінчилися перемогою «синьо-жовтих». Лише в одній грі команди зіграли у результативну нічию 2:2.

На відміну від матчу проти збірної Марокко, Андрій Шевченко провів одразу шість замін. У воротах вийшов Андрій Лунін, на флангах захисту Богдан Бутко та Едуард Соболь, у півзахисті Руслан Маліновський та Марлос, а на місці форварда – Артем Бєсєдін. Ще п’ять гравців грали у попередньому матчі – Микита Бурда та Сергій Кривцов в центрі захисту, у півзахисті Олександр Зінченко, на флангах нападу – Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

Команд з початку матчу створили декілька небезпечних моментів. Особливо старався Андрій Ярмоленко. У підсумку він візьме участь у всіх чотирьох голах, які заб’ють українці у цьому матчі. Поки ж після його удару м’яч з порожніх воріт винесе захисник.

Забили українці, коли минуло півгодини матчу. Марлос, який грав у центрі поля, віддав пас на Ярмоленка, а той відпасував на Коноплянку. Останній же пробив у протихід Беріші. Вже за 5 хвилин рахунок зустрічі був 2:0. Цього разу асистував Коноплянка, а забивав Ярмоленко. Він у штрафному майданчику обіграв захисників та пробив по воротах.

Розгром у матчі українці оформили ще у першому таймі. Марлос з центру поля віддав діагональний пас у штрафний майданчик на Маліновського. Опинившись перед воротарем, Руслан віддав пас на Ярмоленка. Останній вже розстрілював порожні ворота.

Другий тайм відзначився більше грою в центрі поля з невеликою кількість небезпечних моментів. Українці взяли гру під свій контроль і не намагалися форсувати перебіг подій на полі. Албанці ж відповідали контратаками. Відзначитися їм вдалося лише наприкінці матчу, коли Караваєв не зумів накрити Ндоє, і той пробив у протихід Луніна. До цього небезпечно зі штрафного пробиватиме Коноплянка, однак Беріша у стрибку дотягнеться до м’яча, який летітиме у верхній кут воріт, а добивання заблокують захисники.

Та останній гол у цьому матчі забили українці. Одразу після пропущеного м’яч вони організували швидку атаку, і Ярмоленко отримав м’яч перед воротарем. Андрій вирішить не пробивати, а віддати пас на Коноплянку, який підключився до атаки. Саме Євген і заб’є четвертий гол «синьо-жовтих» у цьому матчі.

Україна – Албанія 4:1

Голи: Коноплянка, 31, 90, Ярмоленко, 36, 45+2 – Ндой, 89