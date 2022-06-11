У суботу, 11 червня, національна збірна України з футболу перемогла команду Вірменії у своєму другому матчі Ліги націй УЄФА з рахунком 3:0.

Усі три м'ячі були забиті в другому таймі. Спершу Руслан Малиновський на 61-й хвилині з лінії штрафного майданчика потужно поклав м'яч у правий нижній кут воріт.

На 77-й хвилині відзначився Олександр Караваєв, а Віталій Миколенко на 84-й хвилині скористався помилкою захисту, розстрілявши ворота із близької дистанції.

Після двох матчів Україна має 6 очок і очолює турнірну таблицю своєї групи. Крім України та Вірменії, у Лізі В групі 1 виступають національні команди Ірландії та Шотландії.

У Лізі В виступають 15 збірних, які розбиті на чотири групи. У червні та вересні всі команди зіграють одна з одною вдома та на виїзді. Переможці груп у Лізі націй-2024/25 зіграють у Лізі А. Власники останніх місць опустяться до Ліги С.