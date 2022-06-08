Єдиний гол Віктора Циганкова у другому таймі став переможним для команди

Збірна України з перемоги над Ірландією стартувала у Лізі націй УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у Дубліні на стадіоні Авіва та завершилася з рахунком 1:0 на користь синьо-жовтих.

Єдиний гол у зустрічі на 47 хвилині відкрив півзахисник Віктор Циганков.

У першому таймі українці володіли перевагою і навіть забили гол, коли ефектного дальнього удару завдав Качараба, але арбітр зафіксував офсайд у Довбика, який віддавав передачу.

Проте вже на старті другої половини гри Україна зуміла засмутити суперника. Циганков, який вийшов на заміну, виконав подачу зі штрафного, а м'яч нікого не зачепив і опинився у сітці воріт збірної Ірландії.

Ірландці створили низку небезпечних моментів: шанс забити був у Даффі, який пробив головою, а Лунін перевів м'яч у поперечину воріт.

Це була перша зустріч національних збірних в історії.

Крім Ірландії та України, у Лізі В групі 1 виступають національні команди Вірменії та Шотландії. Наразі збірні Шотландії, України та Вірменії мають по три очки, в Ірландії, яка провела вже два матчі у турнірі, поки нуль.

Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Вірменії 11 червня у польському місті Лодзь.

У дивізіоні В Ліги націй виступають загалом 15 збірних, які розбиті на чотири групи (Росія дискваліфікована).