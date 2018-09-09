Збірна України у Львові за порожніх трибун перемогла Словаччину. Фото дня

ФотоЄвген Кравс, сьогодні, 20:089710

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За порожніх трибун, через накладені УЄФА штрафні санкції, на стадіоні «Арена-Львів» 9 вересня відбувся матч новоствореної – Ліги націй. Після перемоги на виїзді проти Чехії, підопічні Андрія Шевченка із мінімальною перевагою обіграли Словаччину 1:0. Під завершення матчу головний тренер нашої збірної провів декілька замін, які пожвавили гру, що йшла до нічийного результату. «Свіженький» нападник столичного «Динамо» Циганков змусив захисника гостей Шкриньяра порушити проти нього правила у штрафному майданчику. Пенальті визвався пробивати Андрій Ярмоленко і зробив це бездоганно.

Перед матчем біля стадіону «Арена-Львів» працювала фан-зона: під музику гурту «ТІК» співали та танцювали, для дітей проводили футбольні конкурси. Охочі підтримати національну збірну оглядали матч на великому екрані. Скандування фанів часами досягали чаші стадіону. На трибунах стадіону вивісили 54 українські прапори з різних міст нашої держави. На цих стягах уболівальники могли написати свої побажання збірній.

Фото Євгена Кравса

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