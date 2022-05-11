У дебюті поєдинку з «Боруссією» М рахунок відкрив півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик

Збірна Україн з рахунком 2:1 перемогла у товариському матчі проти «Боруссії» з Менхенгладбаху у Німеччині.

Українці досить активно розпочали матч на стадіоні «Боруссія Парк». Уже на 9-й хвилині півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик блискуче розібрався в ігровій ситуації та забив свій перший гол за національну команду. Цікаво, що цей матч був першим для Мудрика на такому рівні.

Однак, перевага українців тривала недовго. «Боруссія» М дуже швидко відновила паритет: при виході з оборони в пас помилився Юхим Конопля, який віддав передачу в ногу супернику, який переграв воротаря, 1:1.

У другому таймі Україна та «Боруссія» М провели низку замін, обидві команди створили кілька моментів. Однак фортуна була сьогодні на боці української команди: Олександр Піхальонок з-за меж штрафного застав зненацька воротаря німців, м'яч опинився у сітці, 2:1.

Українці, які перебувають у Німеччині, отримали змогу безкоштовно відвідати спортивну подію. Вторговані від продажу квитків гроші пожертвують Україні.

1 червня на збірну України чекає матч з шотландцями на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Переможець цього матчу 5 червня розіграє путівку на мундіаль з Вельсом на «Кардіфф Сіті» в Кардіффі.

Товариські матчі збірна грає в особливій формі, присвяченій містам України та країнам-партнерам, які допомагатимуть відбудовувати Україну внаслідок повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.