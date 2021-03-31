Збірна України з футболу не зуміла обіграти Казахстан у матчі відбору на чемпіонат світу. Матч закінчився внічию 1:1.

Саме з таким рахунком Україна зіграла два попередні матчі відбору - проти Франції на виїзді та Фінляндії вдома. При цьому у матчі проти фінів ми пропустили на 89-й хвилині матчу з пенальті.

У матчі проти Казахстану ми знову першими відкрили рахунок. Відзначився Роман Яремчук, вдало закрутивши м'яч у дальній кут воріт.

Після цього українці створили ще декілька моментів відзначитися, але реалізувати їх так і не зуміли.

Казахи за всю гру лише двічі пробили по воротах Анатолія Трубіна. І другий з цих ударів став результативним. Контрвипад гостей закінчився ударом Мужикова. Цей гол схожий на той, що забив Яремчук - закручений удар у дальній кут у протихід голкіперу.

Українці могли вирвати перемогу, коли Зубков опинився сам на сам перед голкіпером. Але воротар встиг виставити ногу, в яку влучив м'яч. Загалом за матч українці 29 разів пробивали по воротах. Але вирвати перемогу так і не зуміли.

Матч закінчився внічию 1:1. Це третя поспіль нічия для збірної України. І наша команда набрала три очки.

Наша збірна не може перемогти у п'яти матчах поспіль (гар зі Швейцарією не в рахунок, адже сам матч не відбувся). Востаннє українці перемагали 13 жовтня 2020 року Іспанію в Києві (до цього програвши три матчі). Після цього були дві поразки, а в 2021 році наша команда грає лише внічию.