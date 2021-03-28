Україна зіграла внічию з Фінляндією

Збірна України з футболу провела другий матч у відборі на чемпіонат світу. Після гостьового поєдинку проти збірної Франції, який закінчився внічию 1:1, наша команда в Києві приймала збірну Фінляндії. Хоча попередньо цей матч мав відбутися у Львові.

Тренерський штаб збірної вдався до мінімальної ротації у порівнянні з попереднім матчем, але залишив схему з трьома центральними захисниками. За схожою схемою зіграв і суперник, тому українцям у першому таймі мало що вдавалося попереду. І за перші 45 хвилин матчу лише двічі наша команда пробила в площину воріт. Але з ударами Маліновського та Зінченко голкіпер суперників впорався.

У другому таймі збірна України й надалі намагалася забити такий необхідний гол. Але пройти захисні редути суперника так і не вдавалося.

Та все ж на 80-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Маліновський віддав пас на Караваєва, а вже той прострелив вздовж лінії воріт на Жуніора Мораеса. Нападник у падінні таки проштовхнув м'яч у ворота. Для нього цей гол став першим за збірну України.

Та радість була недовгою, і помилка поблизу власних воріт нам дорого коштувала. Забарний під тиском суперника віддав незручну передачу назад в центрі на Миколенка. А вже його пресингував Пуккі, який у штрафному випередив нашого захисника. І Миколенко в боротьбі з суперником завалив його на газон. Як підсумок - вилучення Миколенка та пенальті у наші ворота. Удар з позначки реалізував все той же Пуккі.

Матч так і закінчився внічию 1:1. Україна втратила шанс піднятися на перше місце в групі, яке б вона ділила зі збірною Франції. Наша команда поки третя після двох зіграних матчів. Вище нас все ті ж французи та фіни. Останні набрали два очки як і ми, але вони забили та пропустили по три голи, а наша збірна - по два.

Вже в середу, 31 березня, збірна України зіграє в Києві проти Казахстану у відборі на ЧС-2022. Решта матчів відбору на Мундіаль відбудуться вже після Євро-2020 протягом вересня-листопада 2021 року. Пряму путівку на турнір здобуде лише переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, пробиватиметься через плей-офф.