Збірна України з футболу у наступному розіграші Ліги націй зіграє з Вірменією, Ірландією та Шотландією. Жеребкування відбулося 16 грудня, українці виступатимуть у другому за силою дивізіоні В і потрапили до групи 1.

Розклад матчів української збірної:

4 червня: Ірландія – Україна;

7 червня: Шотландія – Україна;

11 червня: Україна – Вірменія;

14 червня: Україна – Ірландія;

23 вересня: Вірменія – Україна;

26 вересня: Україна – Шотландія.

Переможець групи підвищиться в класі та перейде до першого дивізіону – Ліги А, де в наступному сезоні зможе позмагатися за звання чемпіона Ліги націй.

Нагадаємо, що Ліга націй – міжнародний турнір під егідою УЄФА, у якому беруть участь 55 європейських збірних. Він проводиться щодва роки та дає можливість низці команд потрапити напряму до чемпіонату Європи. Турнір практично повністю заміняє міжнародні товариські матчі для європейських країн.

У першому розіграші Ліги націй у 2018-2019 роках збірна України посіла перше місце в групі Ліги В та підвищилася в класі. У наступному розіграші українцям зарахували технічну поразку у матчі проти Швейцарії через спалах коронавірусу серед українських футболістів, тож наша збірна посіла останнє місце в групі і знову опинилася в другому дивізіоні.