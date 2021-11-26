Півфінальні матчі плей-оф відбудуться 24-25 березня 2022 року, а фінали відбудуться 28-29 березня

Збірна України з футболу проведе півфінальний матч плей-оф за право виходу на ЧС-2022 у Катарі з командою Шотландії.

Жеребкування плей-оф серед 12 команд на три путівки на ЧС відбулося у п'ятницю, 26 листопада, в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні (Швейцарія).

Згідно з жеребкуванням збірна України зіграє з Шотландією. Півфінальний матч Україна проведе на полі суперника.

Зазначимо, що півфінальні матчі плей-оф відбудуться 24-25 березня 2022 року, а фінали відбудуться 28-29 березня.

У випадку перемоги у півфінальному матчі Україна зустрінеться з переможцем півфіналу між Уельсом та Австрією.

Зазначимо, що плей-оф складається з півфіналів (24 березня 2022 року) та фіналів (29 березня 2022 року) у форматі одноматчевих протистоянь і включає три шляхи. Шість сіяних команд здобули право провести півфінал на своєму полі. Україна набрала мало очок у групі та проведе півфінал у гостях. Путівки у фінальний турнір отримають 3 найкращі серед 12 команд-учасниць стикових матчів кваліфікації.

Фінальний раунд чемпіонату світу в Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.