Збірна України зіграла у нічию з Саудівською Аравією

Кравець забив гол за збірну України

У 2018 році перший матч збірній Україні випало грати з командою Саудівської Аравії. Саме тою збірною, яку українці розгромили на Чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині 4:0, а один із голів забив теперішній головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко.

Згідно з домовленостями, матч відбувся в іспанській Марбельї на невеликому стадіоні, який вміщує 7300 глядачів. Але і він не був заповнений вщент. Серед причин – імена суперників (у той же час грала і збірна Іспанії), а також негода – містом пройшла потужна злива. Саме дощ став одним із головних факторів у цій грі – на мокрому полі футболістам було доволі важко грати та демонструвати свою майстерність.

У цьому матчі Андрій Шевченко вирішив датися до незначних експериментів. Тож у воротах за національну команду дебютував 19-літній Андрій Лунін. Він став наймолодшим воротарем, який виступав за збірну України.

В центрі захисту грали пара Ярослав Ракицький – Євген Хачеріді, на флангах – Олександр Караваєв та Микола Матвієнко. Найбільш неочікуваною стала центральна ланка на полі. В опорній зоні вийшов Тарас Степаненко, а над ним розмістилися Марлос та Олександр Зінченко, по краях атаки – Євген Коноплянка та Віктор Циганков, а на вістрі – єдиний форвард Артем Кравець.

Перші хвилини пройшли за сумбурної гри. Команди звикали до важкого поля, українці звикали до нових партнерів. Відчувалося, що серед гравців немає зіграності. Тож першого моменту довелося чекати майже 15 хвилин. До цього сумбур та безліч помилок.

Першим відзначитися могли саме українці. Однак Зінченко, який проривався у штрафний майданчик, запізнився на мить. Саме стільки часу вистачило захисникам суперників, щоб зняти з його ноги м’яч.

Не менш цікавий момент згодом виглядав у Кравця. Форвард у центрі поля зумів прийняти м’яч та вже готовий був втікати до воріт Аль-Мосайлема, але Отман у боротьбі схопив його за футболку та повалив на газон. Жовта картка гравцю, але момент втрачено.

Та все ж Кравець відзначився у цьому матчі. Попри те, що до цього часу аравійці грали з насиченим захистом, вони упустили Кравця та Циганкова, які опинилися у воротарському майданчику. Саме туди й послідував навіс від Коноплянки, який головою замкнув Артем.

Як Кравець відкрив рахунок після асисту Коноплянки



Як вам гра збірної України у першому таймі? ? ВІДЕО гола дивіться тут ⬇⬇https://t.co/zvQzt8lHdq pic.twitter.com/nDtKmWY7ci — Футбол 24 (@football24tv) 23 березня 2018 р.

Та невдовзі суперники зрівняли рахунок. Точний удар в активі Аль-Муввалада, який виявився найбільш розторопним при подачі з кутового, коли м’яч опинився біля нього. Караваєв програв йому боротьбу за позицію, а Лунін не бачив як слід момент удару.

Все виправити невдовзі міг Марлос. Однак його удару забракло влучності (м’яч пішов поруч зі стійкою) на останніх хвилинах першого тайму.

По перерві гравці Саудівської Аравії, які у першому таймі більшість часу проводили у захисті на своїй половині поля, почали все частіше йти в атаку на ворота українців. Хоча перші два небезпечні моменти у другій половині гри створили саме «синьо-жовті». Спочатку Матвієнко після невдалого прострілу наважився на потужний удар з гострого кута, однак воротар зреагував. А згодом Буяльський в дотик запустив м’яч по високій дузі – на заваді стала перекладина воріт.

Відповідь суперників виявилася не менш небезпечною. Ракицький помилився у центрі поля, і Аль-Давсарі отримав м’яч перед нашими воротами. Однак на його удар в дотик низом відмінно зреагував Лунін, відбивши м’яч ногою.

Гравці Саудівської Аравії масово захищалися, а креативу збірної України попереду не вистачало, щоб пройти такий захист. Хоча моменти виникали. Для прикладу коли Марлос взяв гру на себе, пройшов декілька захисників, однак на його удар зреагував воротар, а добити м’яч в сітку ніхто з гравців у жовтих футболках так і не зумів.

Наприкінці зустрічі українці організували фінальний штурм воріт Аль-Мосайлема. Небезпечно пробивав головою Бєсєдін, добивав Буяльський. Однак все марно. Більше команди у цій зустрічі не забивали. Відтак гра закінчилася у нічию.

Наступним суперником збірної України стане Японія. Гра запланована на вівторок, 27 березня, у бельгійському місті Льєж і розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Україна – Саудівська Аравія – 1:1

Голи: Кравець, 32 – Аль-Муваллад, 38