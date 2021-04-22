«Нафтогаз» отримав збитки замість планового прибутку

НАК «Нафтогаз України» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозує отримання збитку в розмірі 11,8 млрд грн. Про це повідомляє «Цензор.нет» з посиланням на проект фінплану «Нафтогазу» на 2021 рік.

За повідомленням видання, відповідний документ був спрямований на погодження в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Відповідні відомості містяться у матеріалах до засідання Кабміну в середу, 21 квітня.

У Мінекономіки зазначили, що законом «Про держбюджет на 2021 рік» передбачено надходження дивідендів від підприємств з держчасткою в сумі 24,4 млрд грн.

«Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК «Нафтогаз України» в розмірі 11,5 млрд грн», – повідомляється в матеріалах Кабміну.

Разом з тим, проект постанови про встановлення нормативу частини прибутку держкомпаній для перерахування до держбюджету був знятий з розгляду уряду за пропозицією глави Мінекономіки Ігоря Петрашка.

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що за підсумками 2020 року НАК «Нафтогаз України» отримав 36,93 млрд гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік. До сплати податків збиток «Нафтогазу» у 2020 році становив 11,95 млрд грн. Водночас голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв, коментуючи оприлюднені відомості, назвав їх некоректними.