Газопостачальні компанії, що працюють з побутовими споживачами, оприлюднили вартість газу на квітень. Їхні ціни коливаються від 6,7 до 8,85грн/м3 без витрат на транспортування газу, які оплачують окремо.

1 квітня втратить чинність урядове обмеження вартості газу для населення (6,99 грн/м3) і постачальники повернуться до ринкових цін.

Згідно з даними сайту «ГазПравда», найменшу вартість газу для населення на квітень запропонувала «Мегаватт Енерго Сервісна Компанія» (Megawatt) – 6,7 грн/м3.

Далі у групі постачальників з низькими цінами опинилися «Еру Людям», «Еру Трейдінг» і «Агросинтез Трейдінг» (Neogas) – 6,75 грн/м3; «ГП «Промсервіс» – 6,85 грн/м3; «Нафтогаз України» та «Галнафтогаз» (ОККО) – 6,86 грн/м3; «Евода Трейд» – 6,88 грн/м3.

Газзбути, афілійовані з облгазами «Регіональної газової компанії» Дмитра Фірташа, зокрема «Львівгаз збут», продаватимуть газ населенню по 6,99 грн/м3. Ці збути постачають блакитне паливо майже для 2/3 побутових абонентів у країні.

Найвища ціна на квітень – у компанії «Азовгаз», вона становить 8,85 грн/м3.

Перелік газопостачальних компаній та їхніх пропозицій можна переглянути нижче (зеленим кольором позначені тарифи нижче 6,99 грн/м3, червоним – вищі за 6,99 тарифи):

Нагадаємо, після запровадження в Україні вільного ринку газу для побутових споживачів його вартість змінюється щомісяця. Всі газопостачальні компанії, які працюють із домогосподарствами, мають оприлюднювати на своїх сайтах вартість газу для абонентів за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього.

Населення тепер має право переходити до нового постачальника навіть за наявності боргів, нових труб до квартири чи будинку при цьому прокладати не треба. Постачальника можна обрати з іншого регіону країни. Як це зробити – можна дізнатися з інструкції ZAXID.NET.

Порівняти ціни на газ для побутових споживачів можна на сайті «Газотека».