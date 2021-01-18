Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн/м3 (зараз тариф становить від 6,99 до 10,8 грн/м3 ). Відповідне рішення уряд ухвалив 18 січня.

«Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть підіймати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Така ціна діятиме з 1 лютого до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

За словами прем'єра, після встановлення ціни за кубометр на рівні 6,99 грн «приблизно на 500 грн зменшиться середня платіжка».

Уряд знизив вартість газу до мінімальної на ринку. Нагадаємо, що у січні ціну у 6,99 грн/м3 встановила лише одна компанія – херсонське ТОВ «Газ АП». Натомість навіть «Нафтогаз», який раніше утримував найменшу ціну, підняв вартість до 7,22 грн/м3.

Зважаючи на січневу вартість «Львівгаз збуту» (9,90 грн/м3), у лютому вартість газу для тих мешканців Львівщини, які ще не змінили постачальника, знизиться на 29,4%.

Також Шмигаль зазначив, що очікує від НКРЕКП ухвалення рішення про зниження граничного тарифу на розподіл газу до 1,79 грн за кубічний метр.

Минулого року НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій та інших споживачів для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Після підвищення середній тариф для постачання тепла населенню становитиме 1121,71 грн/Гкал для споживачів 23 компаній-постачальників (повний перелік цих компаній можна переглянути тут).

У Нацкомісії пояснили, що в Україні суттєво знизились обсяги виробництва теплової енергії, однак відбувається підвищення витрат на зарплати працівникам цих установ та операційних витрат. Отже, необхідно було підвищити тарифи.

Однак з цим не погодились самі українці – у кількох областях розпочалися «тарифні» протести. Тоді Кабмін вирішив поновити державне регулювання цін на газ.