Зеленський нагадав, що в Україні вже діють закони, які обмежують концертну діяльність артистів, які потрапили до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертної діяльності російських артистів до повернення окупованих Донбасу та Криму. З відповіді президента, оприлюдненої на сайті глави держави 27 жовтня, можна зробити висновок, що він відкинув ідею про повну заборону гастролей. Водночас Зеленський доручив дослідити можливість посилення відповідальності за порушення закону про концерти артистами з Росії.

Зеленський нагадав, що перелік людей, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури за поданням СБУ, РНБО або Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Самі обмеження концертної діяльність артистів, які потрапили до цього списку, визначені в законі «Про гастрольні заходи в Україні». А розповсюджувати їхні програми і передачі забороняє закон «Про телебачення і радіомовлення».

Петицію президент надіслав прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову. Тепер вони мають опрацювати пропозиції у ній та опрацювати посилення відповідальності за порушення закону, який стосуються обмеження концертної діяльності, російськими артистами.

Що це за петиція?

Продюсер Ігор Кондратюк оприлюднив петицію ще 21 вересня. Він запропонував повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення Криму та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.

В тексі йшлося, що російські артисти мовчанням підтримали окупацію Криму та розв'язання Росією війни на Донбасі, тому теж несуть відповідальність за агресивні дії РФ. Зазначимо, що необхідні 25 тис. голосів для розгляду петиція набрала менше ніж за місяць – 11 жовтня.