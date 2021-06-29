Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами 17 представників Львівщини, серед яких науковці, медики, діячі культури та колишній суддя. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Нагороди присвоєно «за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України». Відповідно до указу, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено: Нора Василя Тимофійовича – професора, завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня: Германа Ігоря Миколайовича – першого заступника Дрогобицького міського голови

Лєсного Сергія Євгеновича – суддю Сихівського районного суду Львова у відставці

Риндзака Тадея Йосиповича – головного художника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Орденом «За мужність» ІІІ ступеня: Виноградова Кирила Олеговича – лікаря філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області Цим же указом присвоєно почесні звання «Народний артист України»: Каспрук Тетяні Андріївні – провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса «Заслужений артист України»: Боймук Наталії Григорівні – артистці драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької

Водичеву Андрію Володимировичу – провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

Рибці-Пархоменко Наталії Володимирівні – провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

Січку Петру Ігоровичу – артистові Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької «Заслужений діяч науки і техніки України»: Мудрому Степану Івановичу – завідувачеві кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка «Заслужений діяч мистецтв України»: Мисаку Юрію Орестовичу – директорові та художньому керівнику Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові

Пастуху Богдану Петровичу – поетові-пісняру, Львівська область «Заслужений економіст України»: Федоричаку Миколі Михайловичу – начальникові управління Трускавецької міської ради «Заслужений майстер народної творчості України»: Драголюк Анні Стефанівні – майстрині гончарного мистецтва, Львівська область «Заслужений працівник культури України»: Юрчику Петру Ярославовичу – начальникові відділу Старосамбірської районної державної адміністрації «Заслужений працівник охорони здоров’я України»: Вовк Лесі Григорівні – директорові комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти».

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