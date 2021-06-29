Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України». Серед нагороджених – двоє авторів тексту української Конституції – Віктор Мусіяка і Михайло Сирота.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю: нагородити орденом Свободи Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) – народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України; Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) – народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України», – сказано в указі, який Зеленський підписав 28 червня, на День Конституції України.

Нагадаємо, Віктор Мусіяка помер 22 липня 2019 року від інфаркту. Йому було 73 роки.

Михайло Сирота загинув у ДТП на Київщині 25 серпня 2008 року. Йому було 52 роки.