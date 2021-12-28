Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 грудня, ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо трьох українських компаній, пов’язаних із телеканалами «Перший Незалежний» та «UkrLive». Відповідний указ опубліковано на сайті голови української держави, пише NV.ua.

Санкції стосуються ТОВ «Медіахолдинг Новини», а також компанії «Тайм Медіа» та «Телепростір».

Згідно із санкціями, українським посадовцям заборонено видавати цим компаніями будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

Указ набуває чинності з дня його опублікування. У документі сказано, що РНБО ухвалила рішення 28 грудня 2021 року.

Бенефіціарним власником ТОВ «Телепростір» є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Нестор Шуфрич є співвласником «Медіахолдингу Новини» – компанії зі статутним капіталом в 100 грн, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – «112 Україна», NewsOne та ZIK. За даними Опендатабот, ТОВ «Медіахолдинг Новини» володіє ТОВ «Тайм Медіа».

За інформацією «Детектора медіа», керівником ТОВ «Тайм Медіа», яке продало львівський канал «Перший незалежний» працівникам підсанкційних каналів, став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев. Він також є директором ТОВ «Новий формат ТВ» та головою у ТОВ «ТВ Вибір», які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом «112 Україна».

Раніше «Перший незалежний» офіційно належав керівнику львівського телеканалу НТА та холдингу «Вголос», депутату Львівської районної ради від ВО «Свобода» Романові Любицькому.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу «Перший Незалежний» наприкінці вересня 2021 року. Незабаром із цим телеканалом об'єднався «UkrLive», а 1 листопада стало відомо, що нардеп також став власником «UkrLive».

Як інформував ZAXID.NET, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Тараса Козака. Також на 5 років запровадили санкції проти його каналів «112 Україна», NewsOne, ZIK, які пов’язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. У спільній заяві телеканали пообіцяли продовжити роботу, звинувативши Зеленського у «політичній розправі над неугодними ЗМІ».

18 лютого працівники заблокованих телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака зареєстрували ТОВ «Медіахолдинг Новини». Мовлення каналу «Перший Незалежний» розпочалося 26 лютого, але вже за годину його відключили. Зараз мовлення каналу триває на YouTube.