9 листопада у Львові відбудеться унікальна подія – семінар «Жіночі розмови з Соломією Вітвіцькою». Місце та час зустрічі: Citadel Inn о 14:00.

Основні теми, які розглянуть на семінарі:

- відносини та їх збереження – тема, яка стала ще актуальнішою під час війни. Для висвітлення проблеми організатори запросили фахову психологиню Олену Шершньову, щоб зʼясувати як можна допомогти собі та найріднішим стати щасливішими;

- реалізація жінки у наш час – історії відомих людей, що надихнуть кожну, і, можливо, підкажуть, як рухатися далі;

Серед спікерів:

авторка та співорганізаторка проекту Соломія Вітвіцька;

співачка Наталка Карпа;

психологиня Олена Шершньова;

актриса Анастасія Цимбалала;

відома менторка Аліна Пульвас.

«Ми говоритимемо про важливе просто та доступно. Розбиратимемо різні життєві ситуації та ділитимемось власним досвідом. Запрошуємо красиво та корисно провести з нами цю суботу, у колі сильних жінок», – закликають організатори.

Ігристе вино та цінні подарунки гарантують кожній учасниці. Квитки можна замовити за посиланням.