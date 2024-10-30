«Жіночі розмови з Соломією Вітвіцькою» – у Львові: не пропустіть цю подію
Організатори запрошують у затишне жіноче коло, де яскраві та відомі особистості поділяться власними історіями успіхів та невдач
9 листопада у Львові відбудеться унікальна подія – семінар «Жіночі розмови з Соломією Вітвіцькою». Місце та час зустрічі: Citadel Inn о 14:00.
Основні теми, які розглянуть на семінарі:
- відносини та їх збереження – тема, яка стала ще актуальнішою під час війни. Для висвітлення проблеми організатори запросили фахову психологиню Олену Шершньову, щоб зʼясувати як можна допомогти собі та найріднішим стати щасливішими;
- реалізація жінки у наш час – історії відомих людей, що надихнуть кожну, і, можливо, підкажуть, як рухатися далі;
Серед спікерів:
- авторка та співорганізаторка проекту Соломія Вітвіцька;
- співачка Наталка Карпа;
- психологиня Олена Шершньова;
- актриса Анастасія Цимбалала;
- відома менторка Аліна Пульвас.
«Ми говоритимемо про важливе просто та доступно. Розбиратимемо різні життєві ситуації та ділитимемось власним досвідом. Запрошуємо красиво та корисно провести з нами цю суботу, у колі сильних жінок», – закликають організатори.
Ігристе вино та цінні подарунки гарантують кожній учасниці. Квитки можна замовити за посиланням.