Жінка їла домашню консерву (паштет зі свинини), яка й стала причиною отруєння

На Львівщині 68-річна жінка потрапила до реанімації з підозрою на ботулізм. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У повідомленні вказано, що 68-річна мешканка Золочівського району 4 серпня потрапила у інфекційну лікарню Львова у важкому стані. Відомо, що вона їла домашню консерву (паштет зі свинини), яка й стала причиною отруєння.

На наступну добу після споживання у жінки з’явилися симптоми захворювання: нудота, блювання, порушення зору, сухість в роті, утруднене мовлення та ковтання. Паштет також куштували її чоловік і дві сусідки, проте в них ознак хвороби поки не виявлено.

З огляду на симптоми, пенсіонерці одразу ввели ботулінічний антитоксин. Наразі жінка проходить відповідне лікування. Зразки матеріалу від хворої передано для підтвердження діагнозу в лабораторію особливо небезпечних інфекцій.

У 2025 році в інфекційній лікарні Львова від ботулізму рятують вже п’ятого пацієнта.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:

порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.