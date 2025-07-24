На Волині вперше у 2025 році лабораторно підтвердили випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. Із недугою госпіталізували місцевого жителя, якого під час перебування у лісі вкусив кліщ. Про це повідомив 23 липня Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, пацієнт перебував у лісовому масиві Ратнівської громади, яка є ендемічною (термін епідеміології, що означає постійне існування на якій-небудь території певного, найчастіше інфекційного, захворювання, – ред.) щодо кліщового вірусного енцефаліту з 1995 року.

Після повернення додому чоловік виявив кліща, якого самостійно видалив. Через кілька днів волинянин відчув перші симптоми захворювання: лихоманку, інтенсивний головний біль, загальну слабкість, сонливість та порушення координації рухів. Тоді він звернувся по медичну допомогу й наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Зауважимо, що це перший випадок кліщового вірусного енцефаліту на Волині у 2025 році. Торік захворювання фіксували двічі: у травні інфекцію виявили у 30-річної жительки Ковельського району, а в серпні – у 29-річної жінки, яка збирала ягоди у лісі Ратнівської громади.

Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів, а іноді й до смерті. Захворювання передається під час укусів іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.

У більшості людей, заражених вірусом кліщового енцефаліту, інфекція протікає безсимптомно. Загалом її прояви зазвичай з’являються на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль і блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість у руках і ногах, судоми та порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.

Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Окрім того, медики рекомендують уникати укусів кліщів. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку триматися середини стежки, застосовувати засоби від комах, обробляти не лише відкриті ділянки шкіри, а також одяг і спорядження.