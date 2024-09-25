Премію присуджують найкращим педагогам у різних номінаціях

Організатори конкурсу Global Teacher Prize Ukraine оголосили 50 найкращих учасників премії у номінації «Дошкілля». До топу увійшли педагоги, які займаються з наймолодшим поколінням українців і формують їхній освітній фундамент, пише «Освіторія». При відборі для нагородження журі оцінювало їхню відданість роботі і прагнення до змін.

До топ-50 найкращих педагогів дошкільної освіти увійшли:

Алексєєва Олена Леонідівна , м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти №186 «Смерека»,

, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти №186 «Смерека», Алєйнікова Дарія Василівна , м. Володимир Волинської області, комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №8 «Вишиванка»,

, м. Володимир Волинської області, комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №8 «Вишиванка», Басанець Ольга Вікторівна , м. Шостка Сумської області, дошкільний навчальний заклад №7 «Горобинка»,

, м. Шостка Сумської області, дошкільний навчальний заклад №7 «Горобинка», Біда Карина Василівна , с. Тавежня Харківської області, дошкільний підрозділ комунального закладу «Тавежнянський ліцей»,

, с. Тавежня Харківської області, дошкільний підрозділ комунального закладу «Тавежнянський ліцей», Болюх Лідія Олегівна , с. Зимна Вода Львівської області, заклад дошкільної освіти «Дитячий всесвіт»,

, с. Зимна Вода Львівської області, заклад дошкільної освіти «Дитячий всесвіт», Валь Юлія Олександрівна , с. Сосонка Вінницької області, заклад дошкільної освіти «Десняночка»,

, с. Сосонка Вінницької області, заклад дошкільної освіти «Десняночка», Гаврилова Інна Василівна , м. Вараш Рівненської області, Вараський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №10,

, м. Вараш Рівненської області, Вараський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №10, Головко Анастасія Вікторівна , м. Полтава, заклад дошкільної освіти «Волошка» Терешківської сільської ради,

, м. Полтава, заклад дошкільної освіти «Волошка» Терешківської сільської ради, Гончаренко Олеся Володимирівна , м. Львів, заклад дошкільної освіти №154,

, м. Львів, заклад дошкільної освіти №154, Грицак Ірина Олексіївна , м. Тлумач Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Сонечко»,

, м. Тлумач Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Сонечко», Грицюк Леся , м. Калуш Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Ягідка»,

, м. Калуш Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Ягідка», Грищук Наталя , с. Софіївка Дніпропетровської області, Софіївський заклад дошкільної освіти «Берізка»,

, с. Софіївка Дніпропетровської області, Софіївський заклад дошкільної освіти «Берізка», Гуліцка Світлана , м. Прилуки Чернігівської області, заклад дошкільної освіти комунального типу №27,

, м. Прилуки Чернігівської області, заклад дошкільної освіти комунального типу №27, Двигун Любов Павлівна , с. Покотилівка Харківської області, комунальний заклад «Покотилівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу Височанської селищної ради»,

, с. Покотилівка Харківської області, комунальний заклад «Покотилівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу Височанської селищної ради», Житкова Людмила Леонідівна , м. Добропілля Донецької області, дошкільний навчальний заклад №6 «Світлячок»,

, м. Добропілля Донецької області, дошкільний навчальний заклад №6 «Світлячок», Загорулько Ганна Олександрівна , м. Лозова Харківської області, комунальний заклад «Лозівський заклад дошкільної освіти №4»,

, м. Лозова Харківської області, комунальний заклад «Лозівський заклад дошкільної освіти №4», Задорожна Юлія Борисівна , м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №32 «Росинка»,

, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №32 «Росинка», Заруба Оксана Миколаївна , м. Конотоп Сумської області, Конотопський дошкільний навчальний заклад №7 «Золотий ключик»,

, м. Конотоп Сумської області, Конотопський дошкільний навчальний заклад №7 «Золотий ключик», Зверінська Людмила Володимирівна с. Колінківці Чернівецької області, заклад дошкільної освіти «Сонечко»,

с. Колінківці Чернівецької області, заклад дошкільної освіти «Сонечко», Карпінець Олена Генадіївна , м. Івано-Франківськ, заклад дошкільної освіти №11 «Пізнайко»,

, м. Івано-Франківськ, заклад дошкільної освіти №11 «Пізнайко», Коваленко Ольга Анатоліївна , м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №226 «Дивограй»,

, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №226 «Дивограй», Коровіна Людмила Костянтинівна , м. Київ, заклад дошкільної освіти №133 «Радосинь»,

, м. Київ, заклад дошкільної освіти №133 «Радосинь», Косаківська Олена Анатоліївна , м. Бердичів Житомирської області, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №7 «Соняшник»,

, м. Бердичів Житомирської області, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №7 «Соняшник», Костенко Наталія Миколаївна , м. Кропивницький, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №37 «Ластівка»,

, м. Кропивницький, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №37 «Ластівка», Ласун Юлія Леонідівна , м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти №55 «Намистинка»,

, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти №55 «Намистинка», Ляшенко Лідія Леонідівна , с. Святопетрівське Київської області, заклад дошкільної освіти «Буратіно» Білогородської сільської ради,

, с. Святопетрівське Київської області, заклад дошкільної освіти «Буратіно» Білогородської сільської ради, Макарова Лариса Вікторівна , місто Одеса, заклад дошкільної освіти №300 комбінованого типу,

, місто Одеса, заклад дошкільної освіти №300 комбінованого типу, Масовець Оксана Петрівна , м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок»,

, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок», Мельник Оксана Миколаївна , м. Харків, дошкільний навчальний заклад №272,

, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №272, Миколюк Наталія Миколаївна , м. Харків, дошкільний навчальний заклад №427,

, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №427, Мік Наталія Миронівна , м. Львів, заклад дошкільної освіти №135,

, м. Львів, заклад дошкільної освіти №135, Мусатенко Оксана Василівна , м.Харків, дошкільний навчальний заклад №382 «Джерельце»,

, м.Харків, дошкільний навчальний заклад №382 «Джерельце», Підорець Маргарита Миколаївна , с. Пироги, Полтавської області, Пирогівський заклад дошкільної освіти «Казка»,

, с. Пироги, Полтавської області, Пирогівський заклад дошкільної освіти «Казка», Овчар Юлія Ігорівна , м. Львів, приватна школа дошкільної підготовки «Горішок»,

, м. Львів, приватна школа дошкільної підготовки «Горішок», Очкур Вікторія Володимирівна , м. Харків, дошкільний навчальний заклад №373 «Паросток»,

, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №373 «Паросток», Педан Тетяна Миколаївна , місто Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №83 «Лісова казка»,

, місто Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №83 «Лісова казка», Перехожук Ростислав Сергійович , с. Чайки Київської області, приватний інноваційний садок «Unique Kids»,

, с. Чайки Київської області, приватний інноваційний садок «Unique Kids», Петрів Лариса Володимирівна , м. Львів, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №183,

, м. Львів, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №183, Сененко Наталія Миколаївна , м.Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №54 «Метелик»,

, м.Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №54 «Метелик», Ткаченко Людмила Іванівна , м. Кропивницький Кіровоградської області, санаторний дошкільний навчальний заклад № 65 «Лукомор’я»,

, м. Кропивницький Кіровоградської області, санаторний дошкільний навчальний заклад № 65 «Лукомор’я», Ференчук Олена Петрівна , м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №1 «Капітошка»,

, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №1 «Капітошка», Фетисенко Ірина Вікторівна , м. Шостка Сумської області, заклад дошкільної освіти №4 «Казка», №7 «Горобинка»,

, м. Шостка Сумської області, заклад дошкільної освіти №4 «Казка», №7 «Горобинка», Філімонюк Альона Сергіївна , с. Великий Дальник Одеської області, Великодальницький заклад дошкільної освіти «Сонечко»,

, с. Великий Дальник Одеської області, Великодальницький заклад дошкільної освіти «Сонечко», Циганок Наталія Михайлівна , с. Журавка Чернігівської області, заклад дошкільної освіти «Журавлик»,

, с. Журавка Чернігівської області, заклад дошкільної освіти «Журавлик», Червак Надія Іванівна , м. Луцьк, Луцький заклад дошкільної освіти №12,

, м. Луцьк, Луцький заклад дошкільної освіти №12, Черкас Юлія Юріївна , с. Сахновщина Харківської області, Сахновщинський заклад дошкільної освіти №1,

, с. Сахновщина Харківської області, Сахновщинський заклад дошкільної освіти №1, Чучман Галина Володимирівна , м. Львів, заклад дошкільної освіти №40 «Невгамовні»,

, м. Львів, заклад дошкільної освіти №40 «Невгамовні», Шеременко Наталія В’ячеславівна , м. Бориспіль Київської області, заклад дошкільної освіти «Журавонька»,

, м. Бориспіль Київської області, заклад дошкільної освіти «Журавонька», Штогріна Людмила Володимирівна , м. Івано-Франківськ, початкова школа ім. Софії Русової, підрозділ дошкілля,

, м. Івано-Франківськ, початкова школа ім. Софії Русової, підрозділ дошкілля, Ясенєва Олександра Володимирівна, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти №100 «Гармонія».

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