Журі Global Teacher Prize Ukraine 2024 оголосили топ-50 найкращих педагогів дошкілля
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Організатори конкурсу Global Teacher Prize Ukraine оголосили 50 найкращих учасників премії у номінації «Дошкілля». До топу увійшли педагоги, які займаються з наймолодшим поколінням українців і формують їхній освітній фундамент, пише «Освіторія». При відборі для нагородження журі оцінювало їхню відданість роботі і прагнення до змін.
До топ-50 найкращих педагогів дошкільної освіти увійшли:
- Алексєєва Олена Леонідівна, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти №186 «Смерека»,
- Алєйнікова Дарія Василівна, м. Володимир Волинської області, комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №8 «Вишиванка»,
- Басанець Ольга Вікторівна, м. Шостка Сумської області, дошкільний навчальний заклад №7 «Горобинка»,
- Біда Карина Василівна, с. Тавежня Харківської області, дошкільний підрозділ комунального закладу «Тавежнянський ліцей»,
- Болюх Лідія Олегівна, с. Зимна Вода Львівської області, заклад дошкільної освіти «Дитячий всесвіт»,
- Валь Юлія Олександрівна, с. Сосонка Вінницької області, заклад дошкільної освіти «Десняночка»,
- Гаврилова Інна Василівна, м. Вараш Рівненської області, Вараський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №10,
- Головко Анастасія Вікторівна, м. Полтава, заклад дошкільної освіти «Волошка» Терешківської сільської ради,
- Гончаренко Олеся Володимирівна, м. Львів, заклад дошкільної освіти №154,
- Грицак Ірина Олексіївна, м. Тлумач Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Сонечко»,
- Грицюк Леся, м. Калуш Івано-Франківської області, заклад дошкільної освіти «Ягідка»,
- Грищук Наталя, с. Софіївка Дніпропетровської області, Софіївський заклад дошкільної освіти «Берізка»,
- Гуліцка Світлана, м. Прилуки Чернігівської області, заклад дошкільної освіти комунального типу №27,
- Двигун Любов Павлівна, с. Покотилівка Харківської області, комунальний заклад «Покотилівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу Височанської селищної ради»,
- Житкова Людмила Леонідівна, м. Добропілля Донецької області, дошкільний навчальний заклад №6 «Світлячок»,
- Загорулько Ганна Олександрівна, м. Лозова Харківської області, комунальний заклад «Лозівський заклад дошкільної освіти №4»,
- Задорожна Юлія Борисівна, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №32 «Росинка»,
- Заруба Оксана Миколаївна, м. Конотоп Сумської області, Конотопський дошкільний навчальний заклад №7 «Золотий ключик»,
- Зверінська Людмила Володимирівна с. Колінківці Чернівецької області, заклад дошкільної освіти «Сонечко»,
- Карпінець Олена Генадіївна, м. Івано-Франківськ, заклад дошкільної освіти №11 «Пізнайко»,
- Коваленко Ольга Анатоліївна, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №226 «Дивограй»,
- Коровіна Людмила Костянтинівна, м. Київ, заклад дошкільної освіти №133 «Радосинь»,
- Косаківська Олена Анатоліївна, м. Бердичів Житомирської області, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №7 «Соняшник»,
- Костенко Наталія Миколаївна, м. Кропивницький, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №37 «Ластівка»,
- Ласун Юлія Леонідівна, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти №55 «Намистинка»,
- Ляшенко Лідія Леонідівна, с. Святопетрівське Київської області, заклад дошкільної освіти «Буратіно» Білогородської сільської ради,
- Макарова Лариса Вікторівна, місто Одеса, заклад дошкільної освіти №300 комбінованого типу,
- Масовець Оксана Петрівна, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок»,
- Мельник Оксана Миколаївна, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №272,
- Миколюк Наталія Миколаївна, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №427,
- Мік Наталія Миронівна, м. Львів, заклад дошкільної освіти №135,
- Мусатенко Оксана Василівна, м.Харків, дошкільний навчальний заклад №382 «Джерельце»,
- Підорець Маргарита Миколаївна, с. Пироги, Полтавської області, Пирогівський заклад дошкільної освіти «Казка»,
- Овчар Юлія Ігорівна, м. Львів, приватна школа дошкільної підготовки «Горішок»,
- Очкур Вікторія Володимирівна, м. Харків, дошкільний навчальний заклад №373 «Паросток»,
- Педан Тетяна Миколаївна, місто Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №83 «Лісова казка»,
- Перехожук Ростислав Сергійович, с. Чайки Київської області, приватний інноваційний садок «Unique Kids»,
- Петрів Лариса Володимирівна, м. Львів, заклад дошкільної освіти комбінованого типу №183,
- Сененко Наталія Миколаївна, м.Черкаси, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №54 «Метелик»,
- Ткаченко Людмила Іванівна, м. Кропивницький Кіровоградської області, санаторний дошкільний навчальний заклад № 65 «Лукомор’я»,
- Ференчук Олена Петрівна, м. Хмельницький, Хмельницький заклад дошкільної освіти №1 «Капітошка»,
- Фетисенко Ірина Вікторівна, м. Шостка Сумської області, заклад дошкільної освіти №4 «Казка», №7 «Горобинка»,
- Філімонюк Альона Сергіївна, с. Великий Дальник Одеської області, Великодальницький заклад дошкільної освіти «Сонечко»,
- Циганок Наталія Михайлівна, с. Журавка Чернігівської області, заклад дошкільної освіти «Журавлик»,
- Червак Надія Іванівна, м. Луцьк, Луцький заклад дошкільної освіти №12,
- Черкас Юлія Юріївна, с. Сахновщина Харківської області, Сахновщинський заклад дошкільної освіти №1,
- Чучман Галина Володимирівна, м. Львів, заклад дошкільної освіти №40 «Невгамовні»,
- Шеременко Наталія В’ячеславівна, м. Бориспіль Київської області, заклад дошкільної освіти «Журавонька»,
- Штогріна Людмила Володимирівна, м. Івано-Франківськ, початкова школа ім. Софії Русової, підрозділ дошкілля,
- Ясенєва Олександра Володимирівна, м. Запоріжжя, заклад дошкільної освіти №100 «Гармонія».
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