Уже третя група важкохворих дітей з різних областей виїхала на подальше лікування за кордон

Зі Львова за кордон вивезли ще понад 70 важкохворих дітей. За останній тиждень це уже третій виїзд хворих дітей на подальше лікування у клініки Європи. Переважна більшість малих пацієнтів з областей, де тривають активні бойові дії – Києва, Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Дніпра, Одеси, Миколаєва, повідомили в ЛОДА.

Наразі діти прямують у клініки Ряшева, Варшави, Кракова, а далі, залежно від стану і потреб, їх прийматимуть і медичні заклади Італії, Франції, Німеччини тощо.

«Ми щодня приймаємо дітей з Києва, Харкова, Чернігова та інших міст і містечок України. Пацієнтам з онкопатологією життєво необхідно отримувати вчасно медикаменти і точно дотримуватись термінів протоколів терапії. Тож батьки дітей приймають важке рішення і вирушають за кордон, щоб не допустити переривання лікування», – повідомив керівник Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Центру Роман Кізима.

Львівські медики супроводжують дітей до кордону і передають польським колегам

Діти з онкологічними, орфанними (рідкісними) та іншими важкими захворюваннями приїжджають до Львова із зони бойових дій. За словами завідувача кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Андрія Кузика, який консультує у Центрі, ті дітки, яким можуть забезпечити лікування у Центрі, залишаються у Львові. За кордон їдуть ті, котрим потрібне безперервне лікування (без відключення від системи) або ж ті послуги, які зупинені у Центрі через воєнні дії.

Швидко перетнути кордон дітям допомагає Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові і особисте сприяння консула Рафала Коцота. Представник польської організації порятунку дітей Павел Кукіз-Щуціньскі уже втретє приїжджає у Центр і особисто супроводжує евакуаційні групи.

«Наразі діти прямують у клініки Жешува, Варшави, Кракова. Далі залежно від стану і потреб їх прийматимуть і медичні заклади інших країн – Італії, Франції, Німеччини тощо», – повідомив Павел Кукіз-Щуціньскі.