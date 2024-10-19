У п’ятницю, 18 жовтня, реставратори обстежили шість скульптур на соборі святого Юра у Львові, які є пам’ятками національного значення і спадщиною ЮНЕСКО. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери укрили їх, щоб вберегти від руйнувань. Реставратори, як повідомила ЛМР, виявили на деяких скульптурах лишайник, як і на ще восьми скульптурах на соборі раніше. Старе укриття скульптур замінили на гідробар’єрне, а навесні їх оброблять захисним розчином, щоб позбутися лишайника. Експерти мають перевірити ще дві скульптури. Згодом усі скульптури відреставрують у «Львівській політехніці» під керівництвом доктора архітектури Олега Рибчинського.