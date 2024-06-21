Педрі опинився за крок від нового рекорду

Напередодні у 2-му турі групового етапу Євро-2024 Іспанія у квартеті В мінімально здолала Італію (1:0) і достроково пробилась у плей-офф турніру. У стартовому складі каталонців вийшов півзахисник Педрі, якому вдалось повторити рекорд, встановлений свого часу Кріштіану Роналду.

Представник ФК «Барселона» повторив досягнення легендарного португальця за кількістю матчів, проведених на найбільших міжнародних турнірах – чемпіонатах світу та Європи – у віці до 22 років. За плечима Педрі 12 поєдинків – стільки ж було й у Роналду.

До слова, Кріштіану, який нині захищає кольори саудівського ФК «Аль-Наср», свого часу встиг провести на двох турнірах 12 матчів (6 – на Євро-2004, і ще 6 – на Мундіалі-2006). Натомість Педрі у своєму 21-річному віці грає вже на третій великій першості (6 поєдинків на Євро-2020, 4 – на ЧС-2022, та 2 – на Євро-2024). Іспанець має всі шанси перевершити рекорд Ронладу, адже Іспанія вже пробилась в 1/8 фіналу і зіграє на турнірі ще, як мінімум, дві гри – у межах групового етапу (з Албанією) й у боротьбі за вихід у чвертьфінал.

Нагадаємо, Педрі дебютував на професійному рівні за іспанський ФК «Лас-Пальмас» у 2019 році, звідки за 23 мільйони євро перебрався у «Барселону». Разом з національною командою Іспанії завоював срібні медалі Олімпіади-2020. Педрі був визнаний «проривом турніру» у Лізі чемпіонів (2020) та «найкращим молодим гравцем» на Євро-2020. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його у 80 мільйонів євро.