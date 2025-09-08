Реннер зʼявиться в детективі «Дістати ножі: Прокинься, покійнику»

Голлівудський актор Джеремі Реннер, відомий головною роллю у серіалі «Соколине око», повертається на великі екрани після тривалої паузи. Його перерва у карʼєрі була спричинена трагічною аварією: у 2023 році актор потрапив під снігоприбиральну машину вагою шість тонн. Внаслідок аварії Реннер отримав понад 30 переломів кісток, серйозні травми грудної клітки та колапс легень.

Проте після тривалої реабілітації Джеремі Реннер повертається до роботи – він зіграв одну з головних ролей в третій частиною детективу Раяна Джонсона «Дістати ножі: Прокинься, покійнику». Independent пише, що актор отримав багато підтримки та відчув себе «бажаним гостем» як для колег, так і для фанатів.

Сюжет кінострічки розгортається навколо детектива Бенуа Блана у виконанні Деніела Крейґа та його загадкового розслідування. У цій частині приватний детектив намагатиметься знайти вбивцю та розкрити справу, що потрясла маленьке релігійне містечко.

«Це більше схоже не на кіно, а на театральну постановку. Ми завжди поруч, завжди у спільному просторі. Це нагадує мені гру в театрі. Приємно повернутися до роботи, яку я люблю, ще й у компанії чудових людей», — сказав він у коментарі Variety.

Реннер зізнався, що повернення до акторської роботи далося йому нелегко. «Я довго не міг переступити цей бар’єр. Це було справжнім психологічним викликом для мене. Адже більшість моєї енергії йде на відновлення», — сказав він у подкасті Smartless.

Глядачі зможуть побачити стрічку у кінотератрах з 26 листопада, а вже 12 грудня фільм вийде на стримінгових платформах.