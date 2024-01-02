Джеремі Реннер має дві номінаці на «Оскар

Американський актор Джеремі Реннер повертається до зйомок через рік після аварії. Незабаром він розпочне роботу над третім сезоном драматичного серіалу «Мер Кінгстауна». Джеремі Реннер повідомив про повернення на знімальний майданчик під час спеціального новорічного випуску CNN.

Дія серіалу Мер Кінгстауна розгортається в однойменному місті, де розташовано кілька великих в'язниць. Реннер грає Майка Макласкі, сім'я якого десятиліттями підтримує мир у Кінгстауні, виступаючи посередниками між вуличними бандами, ув'язненими, охоронцями та поліціянтами.

Рік тому Джеремі Реннер потрапив в аварію. Снігоприбиральна машина на ранчо актора, яке розташоване у штаті Невада, через технічні проблеми зрушила з місця. Актор опинився під машиною вагою понад 6 тонн. Він отримав важкі травми, його доправили до лікарні з переломом понад 30 кісток.

52-річний Джеремі Реннер знімався у фільмах «Володар бурі», «Капітан Америка», «Вітряна ріка», «Тор» та інших. За стрічку Кетрін Бігелоу «Володар бурі» актор був номінований на «Оскар». Також актора номінувала на цю нагороду за роль другого плану у фільмі «Місто»