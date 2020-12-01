З 1 грудня в Україні зросли прожитковий мінімум, розмір мінімальної пенсії, сума максимальної допомоги з безробіття та інші виплати. Відповідні норми містяться в статті 7 закону про державний бюджет на 2020 рік.

У порівнянні з липнем, прожитковий мінімум в Україні зріс на 71 грн і тепер становить 2189 грн. У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 грн до 1769 грн. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 грн. Загалом в 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%. До слова, розмір максимальної пенсії зросте з 17120 грн до 17690 грн.

Також зі зростанням прожиткового мінімуму збільшилася і максимальна сума, яку держава виплачує як допомогу з безробіття. З 1 грудня вона становитиме 9080 грн, тоді як мінімальні виплати залишаться незмінними – 650 грн (або 1000 грн на час карантину).

Також з 1 грудня зросла надбавка за вислугу років. Жінкам, які працювали понад 30 років, та чоловікам, що працювали понад 35 років, за кожен додатковий рік платитимуть 17 гривень і 69 копійок гривні щомісячної надбавки до пенсії. Це 1% від мінімальної пенсії.

Самотнім 80-річним українцям за рішенням Кабміну додатково нараховують 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грудні це буде 707,60 грн.

Також з 1 грудня зростуть розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних (до 2383 грн), мінімальний розмір аліментів на одну дитину (для дітей до 6 років не менше 960,50 грн, для дітей від 6 до 18 років – не менше 1197,5 грн), а також загальна сума «пакунку малюка» – до 5763 грн.

Також в Україні зросли виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, та розмір допомоги дітям-сиротам.