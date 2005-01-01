Зниклого директора прикарпатської хутрофірми знайшли на відпочинку

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:0610490

До теми

Зниклого директора прикарпатської хутрофірми знайшли на відпочинку
фото Курс
Фірмі, засновником якої є Артемович, загрожує банкрутство

Поліція розшукала зниклого 13 січня голову правління хутрофірми «Тисмениця», розташованого в однойменному райцентрі Івано-Франківської області, Івана Артемовича.

Як повідомило місцеве видання «Галка», 57-річного чоловіка знайшли на одній з баз відпочинку. Відтак, як заявили в поліції, криміналу в його зникненні немає.

Нагадаємо, Артемович, як стверджувала поліція, зник 13 січня. Відомо, що за два дні до цього, 11 січня, суд розпочав розгляд провадження про початок банкрутства хутрофірми «Тисмениця», яку він заснував і очолював.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція оголосила в розшук голову відомої хутрофірми «Тисмениця» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук