Зниклого директора прикарпатської хутрофірми знайшли на відпочинку

Фірмі, засновником якої є Артемович, загрожує банкрутство

Поліція розшукала зниклого 13 січня голову правління хутрофірми «Тисмениця», розташованого в однойменному райцентрі Івано-Франківської області, Івана Артемовича.

Як повідомило місцеве видання «Галка», 57-річного чоловіка знайшли на одній з баз відпочинку. Відтак, як заявили в поліції, криміналу в його зникненні немає.

Нагадаємо, Артемович, як стверджувала поліція, зник 13 січня. Відомо, що за два дні до цього, 11 січня, суд розпочав розгляд провадження про початок банкрутства хутрофірми «Тисмениця», яку він заснував і очолював.