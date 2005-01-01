Поліція оголосила в розшук голову відомої хутрофірми «Тисмениця»

Іван Артемович

Поліція розшукує зниклого безвісти голову правління хутрофірми «Тисмениця», розташованої в однойменному райцентрі Івано-Франківської області, Івана Артемовича, який зник за два дні після того, як суд почав розгляд провадження про банкрутство його фірми.

«57-річний мешканець Івано-Франківська Іван Артемович зранку 13 січня вийшов з дому, і по цей час місце перебування його невідоме», – йдеться в повідомленні обласної поліції.

Поліція також розповіла про прикмети розшукуваного: зріст 170-175 см, повної тілобудови, волосся середньої довжини з сивиною. Був одягнутий у спортивні штани чорного кольору, спортивну куртку синього кольору, кросівки синього кольору. При собі мав барсетку чорного кольору, мобільний телефон iPhone 6, паспорт громадянина України.

За даними аналітичної системи YouControl, Іван Артемович є керівником та кінцевим бенефіціаром ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця», яке станом на 11 січня 2018 року перебувало у процесі оголошення банкрутства. Крім того, компанія має майже 600 тис. грн податкового боргу.